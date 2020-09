Grote reddingsoperatie voor 270 gestrande walvissen bij Tasmanië

De aangespoelde walvissen zijn grienden, een dolfijnensoort die tot 7 meter lang kan worden en tot maar liefst 300.000 kilo kan wegen. Om ze terug naar zee te krijgen is arbeidsintensief werk. Dat kan door ze te duwen of door zeildoeken en pontons te gebruiken om ze naar dieper water te krijgen. Het reddingsteam moet proberen de walvissen recht te houden zodat ze niet gedesoriënteerd raken.

,,Het is behoorlijk onguur daar voor de mensen ter plaatse, maar wat de walvissen betreft is het ideaal’’, aldus bioloog Carlyon. ,,Als de omstandigheden zo blijven kunnen ze een paar dagen lang overleven.’’ Wetenschappers weten niet waarom walvissen, die in groepen reizen soms stranden. Wel is bekend dat zij doorgaans een leider volgen en zich verzamelen rond een gewonde of noodlijdende soortgenoot.