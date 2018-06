Hackers stelen 92 miljoen wachtwoorden van stamboom-site

Nederland­se jihadiste (22) met baby en vader in Koerdische cel

5 juni Een 22-jarige Nederlandse jihadiste die naar Syrië was gereisd, zit samen met haar vijf maanden oude baby en haar vader gevangen in de stad Erbil in het Koerdische deel van Irak. De Koerdische autoriteiten verdenken de vrouw van terrorisme. Ze reisde een Nederlandse jihadstrijder achterna met wie ze een kind kreeg. De man is vermoedelijk omgekomen.