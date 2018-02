Haïtiaanse vertelt hoe Oxfambaas haar twee keer per week betaalde voor seks

Tussen de 79 en 158 euro: zo veel kreeg een Haïtiaanse prostituee naar eigen zeggen elke keer dat ze met de gevallen Belgische Oxfambaas Roland Van Hauwermeiren (68) naar bed ging. Ze was de eerste keer amper 16 jaar oud en het gebeurde twee keer per week, zes maanden lang. Ze doet haar hele verhaal in de Britse krant The Daily Mail .

Volledig scherm Roland Van Hauwermeiren. © RV De vrouw (23) – die inmiddels niet meer in de prostitutie werkt – ontmoette de Vlaming op straat, vlak bij de villa waar hij verbleef. Hij stond aan het hoofd van de Oxfammissie die hulp verleende na de vreselijke aardbeving van 2010, die 220.000 doden eiste en 1,5 miljoen mensen dakloos achterliet. Ook het huis van deze vrouw werd verwoest en vijf leden van haar familie kwamen om.



Terwijl het land in puin lag, woonde Van Hauwermeiren in een landhuis met een zwembad op de top van een heuvel dat bekendstond als het ‘Adelaarsnest’ en de hulporganisatie 1.690 euro per maand kostte.



Volgens de vrouw was ze nog geen 18 jaar oud – de leeftijd waarop je in Haïti seksueel meerderjarig bent – toen ze voor de eerste keer seks had met de Oxfambaas. ,,Ik was 16 toen hij voor het eerst met mij naar bed ging”, vertelt ze, met de uitdrukkelijke vraag om anoniem te blijven. ,,En ik had niet de middelen om nee te zeggen. Ik had het geld nodig om mijn baby eten te geven.”

Zieke man

,,Hij maakte misbruik van de situatie en van mij”, vertelt ze. ,,Ik heb het gevoel dat hij me uitbuitte. Hij had me gewoon kunnen helpen zonder me geld te geven om seks met hem te hebben. Als ik nu aan hem denk, besef ik dat hij een zieke man is.”

Volgens de vrouw hadden ze zeker 'honderden keren' seks. ,,Hij beloofde mij en mijn nichtje dat hij ons mee zou nemen op vakantie naar de Dominicaanse Republiek en dat hij ons aan een baan zou helpen in de Verenigde Staten”, gaat ze verder. ,,Dat gebeurde nooit. Hij had ons moeten helpen, maar hij maakte de situatie gewoon nog erger.”

Verwoest

De jonge vrouw kwam uit een gezin met acht kinderen en was 15 jaar toen de aardbeving toesloeg. Ook het huis van haar familie werd verwoest. Om te overleven ging ze in de prostitutie. Na 3 maanden raakte ze zwanger en ze zou op bevallen gestaan hebben toen ze Van Hauwermeiren voor het eerst ontmoette in januari 2011. ,,Hij zat in een wagen van Oxfam en sprak een beetje Frans, genoeg om te kunnen communiceren”, vertelt ze over hun eerste kennismaking.



,,Hij nam een foto van mijn gezicht en mijn zwangere buik en we wisselden telefoonnummers uit”, gaat ze verder. ,,Een maand na de geboorte van mijn zoon belde hij me op en vertelde hij me dat hij me uit de nood kon helpen. Hij vroeg me langs te komen en bood me geld aan voor seks. Zes maanden lang zouden we met elkaar naar bed gaan, twee keer per week. En hij betaalde me daar tussen de 100 en 200 dollar voor (79 en 158 euro). Als ik aankwam, zette hij elke keer een dvd van Playboy op.”

Cadeautjes

Ze vertelt ook hoe hij haar cadeautjes gaf, voor haarzelf en haar kind. ,,Hij kocht oorringen voor mijn verjaardag en bracht kleren en luiers voor mijn baby”, zegt ze. ,,Hij vond het leuk als er meisjes naar zijn huis kwamen. Dat gebeurde elke dag, van maandag tot vrijdag. Tot vier keer per dag. Soms belde ik om af te spreken, maar nam hij niet op omdat hij te druk bezig was met anderen.”



De vrouw verklaarde ook dat ze nooit met iemand anders van Oxfam sliep en er uiteindelijk mee ophield omdat ze bang was dat ze een seksueel overdraagbare aandoening zou oplopen. Ze is nu acht maanden zwanger van haar tweede kind. Ze woont in een klein huisje in een arme buitenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince. ,,Ik verloor vijf familieleden door de aardbeving. Het ergste was dat we nooit hun lichamen hebben teruggevonden om hen te begraven. Ik was nog een kind. Ik ging naar school, maar daar stopte ik mee. Ik wilde graag verpleegster worden. We werden nog armer dan we al waren. Ik hoop dat mijn kinderen een beter leven en een betere opleiding zullen krijgen dan ik heb gehad.”

Van Hauwermeiren ontkent dat hij met prostituees sliep tijdens de anderhalf jaar dat hij op missie was in Haïti. Hij gaf wel toe dat hij een relatie had met een volwassen plaatselijke vrouw, maar zegt dat hij haar nooit betaalde voor seks. ,,Een fout waar ik me diep voor schaam. Al was het een propere relatie met een volwassen, eerbare vrouw, geen prostituee”, verklaarde hij.

Volgens de Britse krant The Times stond er in een rapport van Oxfam echter dat de man wel degelijk prostituees had ontvangen in de villa die Oxfam voor hem huurde. Hij kreeg midden 2011 een 'waardig exit'. Volgens een verklaring van de organisatie uit augustus 2011 zou hij vrijwillig zijn opgestapt nadat hij zich had misdragen. Er werd niet in details getreden over wat hij precies had gedaan, omdat dat vertrouwelijk zou zijn.