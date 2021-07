Half jaar na bestorming begint verwijdering hekwerk Capitool

Spectacu­lai­re roof: medewerk­ster Duits geldtrans­port­be­drijf vlucht met 8 miljoen euro

7 juli De Duitse politie zoekt met man en macht naar Yasemin Gündogan (28), een werkneemster van een geldtransportbedrijf die er met 8 miljoen euro vandoor is. De opmerkelijke roof vond al op 21 mei in de buurt van Bremen plaats. Omdat er nog steeds geen spoor van de vrouw is, wordt nu de hulp van het publiek ingeschakeld.