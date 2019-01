Haren van 2-jarige Julen gevonden in Spaanse put

VideoEr bestaat geen enkele twijfel dat de kleine Julen zich in de diepe put in het Zuidspaanse Totalán bevindt waarin hij zondagmiddag tijdens een familie-etentje terechtkwam. De reddingswerkers hebben via een dna-test kunnen bevestigen dat enkele haren die zondagnacht in de 110 meter diepe en 25 tot 30 centimeter smalle put werden gevonden van de peuter zijn.

Bovendien heeft de vader van de jongen, José Roselló, woensdag in de regionale krant Sur ook zijn verhaal gedaan. Hij vertelt in detail hoe hij zijn zoon in de put zag verdwijnen en hem daar een tijdje hoorde huilen. Daarmee wilde hij de geruchten ontkrachten dat Julen – wiens naam aanvankelijk foutief als Yulen in de media kwam – helemaal niet in de put had kunnen vallen. ,,Was dat maar waar, dat hij niet daar diep onder de grond lag en nu hier met zijn moeder zou zijn,” zei de vader.

Quote Ik zei hem: papa is hier en Olivier zal ons helpen De vader van Julen

Volgens hem rende Julen over het terrein waar de familie een paella aan het maken was toen hij ineens verdween. ,,Ik stond op vier, vijf meter,” aldus de vader. ,,Mijn nicht, die achter hem aan liep, zag hoe hij met zijn handen in de lucht naar beneden viel. Ik was er binnen enkele seconden, haalde de stenen weg die rond het gat lagen en stak mijn arm tot de schouder in de put. Ik wist niet hoe diep de put was, en hoorde hem huilen.”

José Roselló probeerde zijn zoontje gerust te stellen. ,,Ik zei hem: papa is hier en Oliver zal ons helpen.” Oliver is het oudere broertje van Julen dat anderhalf jaar geleden plotseling op het strand overleed.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De ouders van Julen op de plek van de zoek- en reddingsactie naar hun sinds zondagmiddag vermiste zoontje. © Bomberos de Málaga

Mijnwerkers

Ook de autoriteiten bevestigden gisteren nogmaals dat er geen enkele twijfel is dat Julen zich ergens in de put moet bevinden en dat de reddingswerkers binnen 24, hooguit 48 uur bij de jongen kunnen zijn. Inmiddels worden er twee gangen gegraven: één bredere verticale put naast die waarin de peuter is gevallen en een horizontale, aflopende gang vanaf een flank van de heuvel. Er is gespecialiseerde hulp gekomen van mijnwerkers uit Noord-Spanje en van een Zweeds bedrijf dat in 2010 in Chili 33 mijnwerkers wist te lokaliseren die uiteindelijk 70 dagen ver onder de oppervlakte zaten opgesloten.

Inmiddels is er kritiek op de aanwezigheid van de diepe put. Die is in opdracht van de eigenaar van het terrein gemaakt om te onderzoeken of er bruikbaar water onder de grond was. De regionale autoriteiten van Andalusië hebben nooit een vergunning afgegeven voor die prospectie. Bovendien was de toegang tot de put niet goed afgesloten. Het bedrijf dat de put boorde heeft slechts meegedeeld dat het gat ‘met een grote steen’ was afgedekt.

Volledig scherm De put waarin Julen vastzit, is zo'n 110 meter diep. Het jongetje zou op zo'n 73 meter vast zitten. © Bomberos de Malaga