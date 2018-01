Hartenkreet aan Apple: red onze kinderen (en daarmee jezelf)

Het lijkt tegenstrijdig: aandeelhouders die een bedrijf oproepen om zijn producten minder aantrekkelijk te maken. Toch is dat precies wat beleggingsfondsen Jana Partners en CalSTRS van technologiebedrijf Apple vragen. Zorg er alsjeblieft voor dat kinderen minder met hun iPhone bezig zijn, is de hartenkreet van de fondsen in een brief aan Apple.



Ze geven het meteen toe: normaal gesproken hebben verzoeken van aandeelhouders een iets ander karakter. Winst, snelle winst, daar gaat het de meeste beleggers om. Maar, betogen de briefschrijvers: als Apple niet naar hun wensen luistert, komen de winsten op lange termijn in gevaar. ,,De gezondheid van Apples jongste klanten, de maatschappij, de economie en het bedrijf zelf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, schrijven ze in een uitgebreid betoog.



Daarin beginnen ze met een opsomming van onderzoeken over het effect van overmatig smartphonegebruik op de gezondheid en het geluksgevoel van kinderen en jongeren. Ze zijn veel minder geconcentreerd, hebben een hoger zelfmoordrisico en een grotere kans op depressie. Ze slapen slechter en presteren minder op school.

Slaaptekort

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar het effect van smartphonegebruik op jongeren. Al in 2014 constateerde de Universiteit Maastricht dat 70 procent van de jongeren verslaafd is aan de telefoon. Artsen rapporteren slaaptekort en zelfs fysieke klachten als gevolg van overmatig gebruik.



Is dat de verantwoordelijkheid van Apple? Ja, stellen de beleggers – samen goed voor 2 miljard aan aandelen. Kinderen zijn zo verslingerd aan de iPhone – 78 procent checkt de telefoon elk uur, 50 procent voelt zich verslaafd – dat je het niet alleen aan ouders kunt overlaten om dat tegen te gaan. ,,Je kunt moeilijk beweren dat deze mate van gebruik, door kinderen van wie de hersens zich nog ontwikkelen, niet op z'n minst enige impact heeft. En ook niet dat de maker van zo’n krachtig product geen enkele rol heeft om ouders te helpen dat product optimaal te gebruiken. Bovendien is het geen geheim dat de sociale media en de applicaties waar de iPhone en iPad toegang toe geven, zijn ontworpen om zo verslavend en tijdrovend mogelijk te zijn.”



Duidelijke taal. Maar wat moet Apple doen? Geen iPhones meer verkopen aan een belangrijke doelgroep en zo een hele hap omzet inleveren? Nee, stellen Jana en CalSTRS. Want een telefoon of een tablet is in principe niet slecht voor kinderen. Als ze maar niet te lang worden gebruikt. De huidige handvatten die Apple ouders geeft om het telefoongebruik te beperken, hebben echter een alles-of-nietskarakter, stellen de onderzoekers. Of de telefoon staat aan óf hij staat uit. Of een kind krijgt toegang tot een programma óf niet.

Investeren

De briefschrijvers vragen Apple om te investeren in meer dynamische opties. ,,Zorg ervoor dat ouders de telefoon zo kunnen instellen dat hij anders werkt dan die van een 40-jarige. Breid het setup-menu uit, zodat er niet alleen een taal en een tijdzone hoeft te worden ingevoerd, maar ook een leeftijd. Koppel aan die leeftijd een beperkte screentijd, beperk die tijd tot bepaalde uren van de dag. Maak mogelijk dat ouders kunnen meekijken.”



Ook zou Apple volgens de beleggers experts in de arm moeten nemen om meer onderzoek te doen naar het effect van telefoongebruik op kinderen, en om meer te investeren in voorlichting van ouders en kinderen.



Uiteindelijk heeft Apple weinig te verliezen, betogen Jana en CalStrs. Apple is volgens hen in de kern een hardwarebedrijf, geen softwarebedrijf. Door ouders meer opties (software) te geven, houdt het bedrijf de hardware – de telefoons dus – aantrekkelijk. Bovendien is het goed voor de gezondheid van jongeren, die ook in de toekomst klant van het bedrijf kunnen zijn.



Daarnaast is er volgens de beleggers nog zoiets als maatschappelijke verantwoordelijkheid. ,,Zelfs de ontwerpers hebben hun zorgen geuit over de verslavingsgevoeligheid van de iPhone. Er is geen goede reden waarom Apple dat onderwerp niet proactief zou moeten oppakken. Apple kan een belangrijk signaal afgeven: speciale aandacht besteden aan de gezondheid van de volgende generatie is zowel slim ondernemen als het juiste doen.”