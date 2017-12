Hartverscheurend verhaal gepeste Keaton krijgt nare bijsmaak

Het hartverscheurende filmpje van Keaton werd vrijdag door zijn moeder, Kimberly Jones, op haar Facebookpagina geplaatst. Keaton kwam voor de zoveelste keer vroeg thuis van school, omdat hij bang was om te lunchen op school. Klasgenootjes hadden melk over hem heen gegooid en ham in zijn kleren gestopt.



,,Ze noemen me lelijk en lachen me uit. Waarom pesten ze me? Wat heeft het voor nut?'', vroeg Keaton zich huilend af. Zijn moeder plaatste het filmpje online met een pleidooi voor ouders. Praat met je kinderen over pesten, was haar boodschap.



Het filmpje raakte bij velen een gevoelige snaar. Aan het einde van het weekend was de video meer dan 20 miljoen keer bekeken - alleen al op Facebook. Duizenden mensen lieten op sociale media weten ook gepest te zijn en staken Keaton een hart onder de riem. Steunbetuigingen kwamen van sterren als Snoop Dogg, Eva Longoria en Victoria Beckham. Diverse bekende Amerikaanse sporters nodigden Keaton en zijn familie uit voor een wedstrijd met bijbehorende vipbehandeling. Ook werd er een GoFundMe-pagina aangemaakt voor Keaton, om hem bijvoorbeeld naar een goede school te sturen. Er kwam bijna 50.000 euro aan donaties binnen.