Hartverscheurende foto's van met tumoren bedekt hert gaan wereld over

Foto's die de Amerikaanse verpleegkundige en amateurfotografe Julie Carrow recent maakte van een met wratten of tumoren bedekt hert hebben wereldwijd tot de nodige verbazing geleid. Ze spotte het wilde hoefdier in de bossen bij de plaats Pipestone (Minnesota) en vroeg experts of de heftig ogende aandoening verklaarbaar is. Volgens wetenschappers gaat het om een extreme vorm van een ongevaarlijke virusziekte waar het hert vermoedelijk weinig last van heeft.

Nadat Carrow foto's van het hert op haar Facebookpagina had gezet, gingen de kiekjes in korte tijd viraal. Volgens de fotografe, die werd geïnterviewd door de website Bring Me The News, stond het dier rustig te grazen en zag het er wat lichaamsbouw betreft gezond en goed doorvoed uit. ,,Ik kon door die merkwaardige wratten en bulten alleen de ogen van het dier niet zien. Vermoedelijk kan het hert door de tumoren niet goed om zich heen kijken en is het daardoor een makkelijke prooi voor roofdieren en jagers.”

Carrow stuurde haar foto's door naar het departement voor natuurbescherming in Minnesota en daar kwamen wetenschappers al snel met een verklaring voor de aandoening van het ‘wrattenhert’. Het blijkt een huidziekte, fibromatose genoemd, die bij meerdere hertensoorten in Noord-Amerika voorkomt. De bulten zijn huidtumoren of fibromen die het gevolg zijn van het papillomavirus. De herten hebben er weinig last van en na verloop van tijd kunnen de goedaardige gezwellen kleiner worden of zelfs helemaal verdwijnen.

Volgens het departement is het hert dat door Carrow werd vereeuwigd een van de ernstigste gevallen die ooit in het noorden van Amerika zijn waargenomen. De dienst gaat het dier niet opsporen. ,,We grijpen niet in bij dergelijke gevallen en laten de natuur de natuur”, aldus een woordvoerder. De ziekte kan niet worden overgedragen op mensen en het vlees van een besmet hert is nog steeds veilig om te eten. De zegsman stelt dat het hert, in cosmetische zin, niet aantrekkelijk zal zijn voor jagers. ,,Niemand wil een trofee met wratten of een mismaakt hert aan de muur. Het opvallende uiterlijk van het dier vergroot dus eigenlijk de overlevingskansen.”