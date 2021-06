Heeft het laatste uur van Hongarije als EU-lid geslagen? ‘Je kunt die bevolking niet laten vallen’

Ze klinken enorm vastberaden. En alle klare taal is gericht tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán, die volgens zijn collega’s de Europese waarden met voeten treedt. ,,Als het je niet bevalt [in de EU], dan is er ook een alternatief: uit de Unie stappen”, zegt onze premier Mark Rutte deze donderdag tijdens de Europese top in Brussel. Zijn Luxemburgse ambtgenoot Xavier Bettel: ,,Een lidstaat maakt wetten die een seksuele minderheid stigmatiseren en die homoseksualiteit en pedofilie aan elkaar linken - dat kunnen we niet laten passeren.” En Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: ,,Deze Hongaarse wet is een schande.”