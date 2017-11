Heeft UFC-held Conor McGregor de Ierse maffia op zijn hielen?

Whelan is een bekende van de politie. ‘De Pruik’ is een van Ierlands meest gevreesde gangsters en de spil in een jarenlange bendeoorlog. De drugsvete heeft sinds het begin van deze eeuw al aan zestien mensen het leven gekost. Het akkefietje met McGregor deed zich voor in de Black Forge, in de Dublinse buitenwijk Crumlin. Lichtgewicht McGregor, die wereldfaam vergaarde met zijn gevecht tegen Floyd Mayweather, groeide in de buurt op. Bij de vechtpartij zou hij drie bendeleden hebben geraakt, waaronder Whelan senior.



De Ierse politie onderzoekt de zaak, maar stelt dat er geen klacht is ingediend. Ook zijn er geen gewonden na de knokpartij gemeld. Dana White, de grote baas van vechtsportorganisatie UFC, gelooft daarom niet dat zijn Ierse ster er iets mee van doen heeft. ,,Ik denk niet dat het waar is'', zegt White. ,,Als dit klopt, dan zou het wel heel groot nieuws zijn. Als Conor ergens opduikt, is het al nieuws. Mocht hij gevochten hebben met de Ierse maffia, dan zullen we het wel te horen krijgen. Dit is echt te gek.''