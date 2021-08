Heetste dag van het jaar in Zuid-Spanje: 46,9 graden

In Italië werd deze week bij Syracuse op het eiland Sicilië met 48,8 graden een Italiaans record gemeten. Bij officiële bevestiging is dat een Europees record. Dat staat nog op naam van Athene. In 1977 werd in de Griekse hoofdstad en in een stad iets verder een temperatuur van 48 graden vastgesteld. ,,Binnenkort wordt onderzocht en bekendgemaakt of de betreffende waarneming wordt aangeduid als officiële waarde. Zo ja, dan is het Europese hitterecord uit 1977 uit de boeken!” zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.



Hoe dat voelt? ,,Alsof er twintig haardrogers voor je deur staan. Het beneemt je de adem”, legde Vlaming Tom Van Compernolle, die een B&B runt op Sicilië, eerder uit. De verzengende hitte is het gevolg van een hittegolf in Zuid-Europa die nog tot maandag temperaturen van meer dan 40 graden zal veroorzaken. De hittegolf komt door een hogedrukgebied dat de passende naam ‘Lucifer’ heeft gekregen.