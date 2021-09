Heidy van de Vorst (51) woonde met haar man en zoontje Sem op 200 meter afstand van de uitgebarsten vulkaan Cumbre Vieja op La Palma. Nu is hun huis bedolven onder een dikke laag lava en zijn ze dakloos. Haar broer Wil is een crowdfundingsactie gestart.

Een moment alsjeblieft, zegt Heidy van de Vorst tot twee maal toe tijdens het telefoongesprek. ,,Er was net een enorme knal, de grond staat te schudden.” Even later maant ze haar 8-jarige zoontje Sem naar binnen te komen. Tegen de verslaggever: ,,Sorry, het regent grote hoeveelheden as uit de lucht.”

Voor de duidelijkheid: Heidy, haar vriend Rudiger en Sem zijn veilig nu. ,,We zitten tijdelijk in een klein huisje in El Paso, een klein dorpje op circa vier kilometer afstand van de vulkaan.”

Evacueren

Hoe anders was de situatie op het Canarische eiland La Palma nog geen week geleden. Voor de zekerheid was de 51-jarige Brabantse zondagmiddag 19 september naar huis gereden om hun koffers alvast klaar te zetten. Ze woont al vijftien jaar op 200 meter van de Cumbre Vieja (‘een deel van de 12.000 vierkante meter grond er omheen is vulkaan') en die had zich tot dan toe altijd koest gehouden.

Tot afgelopen maand. ,,We hadden net een informatiebijeenkomst bijgewoond en wilden alles klaar hebben staan voor als het mis zou gaan.” Niet dat ze daar werkelijk rekening mee hield. ,,Het is raar hoe dat werkt, hoewel je weet dat een uitbarsting mogelijk is, gaat zoiets je voorstellingsvermogen te boven. Het gebeurt bovendien altijd een ander: het hele eiland La Palma is bovendien vulkanisch, er zijn hier wel 144 vulkanen, ofzo...”

Heidy vd Vorst met vriend Rudiger en zoontje Sem in betere tijden.

Aardbeving

Toch gaat het mis. Terwijl Heidy de koffers in gereedheid brengt voor een eventuele latere evacuatie, voelt ze de grond ineens onder haar voeten schudden. ,,Dat was voor het eerst. Alles trilde, de ene aardbeving na de andere volgde. Ik hoorde de lava onder de grond stromen en zag tot mijn schrik achterin onze tuin een grote zwarte rookpluim uit de grond komen.”

Het was het moment om meteen haar biezen te pakken. Haar man werkte overigens in hun restaurant Franchipani en was veilig, hun zoontje Sem had ze bij vrienden ondergebracht. ,,Ik heb drie honden die ik niet allemaal kon meenemen, gelukkig kwam een vriend er één halen.”

Quote Toen ik omhoog keek zag ik de vulkaan exploderen. Ik ben als een hysteri­sche kip de auto ingestapt en weggereden Heidy van der Vorst woont al sinds 1998 op La Palma

Van de Vorst stopt de twee honden en de koffertjes van haar zoontje in de auto. Ook zes kippen weet ze te redden. ,,De andere koffers heb ik laten staan. Toen ik omhoog keek zag ik de vulkaan exploderen. Normaal handel ik altijd heel rustig, maar nu ben ik als een hysterische kip in de auto gesprongen en weggereden. Ik was volledig in paniek. Op dat moment wist ik: ik heb alles verloren.”

Verliefd

Niet veel later werd hun complete huis verzwolgen door de lavastromen. Gelukkig hebben ze hun restaurant nog, het ligt op zo'n 8 kilometer van de vulkaan. Daar kunnen ze echter niet wonen. ,,De vraag is hoe het verder moet”, zegt Heidy.

Om zijn getroffen zus te helpen, is broer Wil in Nederland een crowdfundingsactie gestart. Hij maakt zich grote zorgen over hoe het verder moet met haar en haar gezin. De afgelopen anderhalf jaar waren vanwege de coronapandemie al zwaar. ,,Ons restaurant liep daardoor veel minder goed”, zegt Heidy. ,,Een maand terug is de buitenkant van ons restaurant bovendien nog beschadigd door een bosbrand. Onze grootste buffers zijn wel weg nu.”

De lavastromen vanaf vulkaan Cumbre Vieja op La Palma, Canarische eilanden.

Naar Nederland

Liefst willen zij en haar gezin op La Palma blijven. ,,Ik woon hier al sinds 1998 en raakte meteen verliefd op het eiland. Later ontmoette ik hier mijn man Rudiger. We hebben hier bovendien ons restaurant, we verdienen er ons geld mee.” Donderdag openden ze hun restaurant Franchipani alweer.

Tegelijk is ze realistisch. ,,We weten niet wat er nog meer gebeurt. Ik realiseer me dat de situatie over een paar uur volledig anders kan zijn. Dan denken we er weer anders over. Als de vulkaan nog meer verwoestingen aanricht, moeten we misschien naar Nederland terug.”

Solidariteit

Van de Vorst hoopt dat de actie een groot succes wordt. Het begin is er: vrijdagmiddag was er al bijna 8500 euro ingezameld. Los van de actie blijft ze positief: ,,Het belangrijkste is dat we alle drie nog leven en elkaar hebben. Ons restaurant is er ook nog.”

Voorlopig is de Brabantse en haar gezin goed opgevangen, ze noemt de solidariteit op het eiland hartverwarmend. ,,Iedereen zit in hetzelfde schuitje en steunt elkaar. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen op La Palma, we hebben heel veel geluk gehad.’

Het huis van Heidy van der Vorst, haar vriend Rudiger en zoontje Sem (inzet) is totaal verwoest. Het stond bij het pijltje.

