Heilpraktiker met Nederlandse slachtoffers krijgt twee jaar voorwaardelijk

Dit na toediening van een alternatief kankermedicijn in juli 2016. De toepassing van dat preparaat als zodanig was niet verboden, maar het was niet goedgekeurd als geneesmiddel. Justitie beschuldigde Ross van dood door schuld in drie gevallen en schending van de Duitse geneesmiddelenwetgeving in vier gevallen.

De natuurgenezer verklaarde in maart tegenover deze site ‘niets verkeerd’ te hebben gedaan. Zijn advocaat pleitte vanmorgen voor vrijspraak of, ingeval van een veroordeling, een milde voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens raadsvrouwe Ursula Bissa handelde haar cliënt altijd te goeder trouw. „Hij was professioneel en betrokken”, zei ze tijdens haar pleidooi. Volgens haar is het Ross „feitelijk overkomen, zonder feitelijke schuld.”



Quote Ik vind het heel erg en zou willen dat ik het weer goed kon maken maar dat gaat niet Klaus Ross

In een emotioneel laatste woord zei een snikkende Ross het gebeurde te betreuren. ,,Ik vind het heel erg”, zei hij. ,,Ik zou willen dat ik het weer goed kon maken. Maar dat gaat niet.” Ross werkt nu als zelfstandig verpleger en moet het naar eigen zeggen doen met een bruto inkomen van 1.100 euro per maand. Zijn vrouw heeft hem verlaten, zijn zoon wil geen contact meer.

‘Levensgevaarlijke stof’

Volgens het Openbaar Ministerie diende Ross zijn ernstig zieke patiënten in zijn alternatieve kankerkliniek in Bracht, vlak over de grens bij Roermond, een overdosis toe van glucoseblokker 3-BP (3-broompyruvaat). Dit na het afwegen van een verkeerde hoeveelheid met een weegschaal die niet geschikt was voor zeer kleine hoeveelheden.

De slachtoffers waren twee vrouwen en een man. Een van de vrouwen (43) woonde in het Brabantse Wijk en Aalburg, de man (55) kwam uit Apeldoorn. Ze stierven binnen twee dagen na een infuus met het preparaat. Een vierde patiënt raakte zwaargewond.

Volgens justitie leidde ‘een forse overdosis’ van 3-BP tot ernstige hersenbeschadigingen en uiteindelijk tot de dood van de drie patiënten. Ross wist hoe gevaarlijk de stof was en dat overdosering ernstige bijwerkingen heeft. ,,Hij ging om met een levensgevaarlijke stof”, aldus de officier van justitie.

Ross controleerde in de drie fatale gevallen volgens hem niet hoe hoog de toegediende dosis was. Daarmee negeerde hij de regels van de geneeskunst, aldus justitie.

Oprecht

In het voordeel van Ross sprak volgens de officier van justitie dat Ross geen strafblad heeft, oprecht was in zijn wens om mensen te helpen en door het gebeurde zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Ross werkt nu als zelfstandig verpleger en moet het naar eigen zeggen doen met een bruto inkomen van 1100 euro per maand, liet hij desgevraagd aan de rechtbank weten.

Eindhovenaar

Ross kreeg zijn omstreden glucoseblokkers via Daniël S., een 39-jarige natuurkundige uit Eindhoven. S. bestelde de 3-BP online bij het bedrijf Santa Cruz Biotechnology in de Verenigde Staten. Hij had vertrouwen in dat bedrijf, in tegenstelling tot een Chinese leverancier bij wie hij één keer bestelde, maar wiens product hij nooit gebruikte.

De Eindhovenaar ontdekte 3-BP in zijn zoektocht naar alternatieve geneesmiddelen voor zijn vrouw, bij wie nierkanker was geconstateerd. Omdat hij zelf geen infuus kon aanleggen, wendde hij zich tot de kliniek voor alternatieve geneeskunde in Bracht. Zijn vrouw en hij waren daar eerder al via via terechtgekomen. De kliniek werd toen nog niet geleid door Ross.

‘Niet zorgvuldig genoeg’

S. sprak naar eigen zeggen vaak met Ross over 3-BP. ,,Hij was altijd vriendelijk en lachte veel, maar ik heb hem nooit echt vertrouwd. Ik vond hem niet zorgvuldig genoeg’’, zo hoorden Duitse media hem in mei dit jaar zeggen in de rechtszaal. Na een paar maanden wilde Ross de glucoseblokkers ook ‘uitproberen’ bij andere kankerpatiënten, verklaarde de Eindhovenaar. ,,Hij vroeg of ik hem kon helpen.’’ Waarom niet, dacht S. ,,Ik zou de hele wereld helpen.’’

Quote Ross liet in mailberich­ten weten dat hij de dosis had verhoogd Getuige Daniel S., Leverancier van 3-BP aan Ross