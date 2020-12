Heldenontvangst in Israël voor spion die tientallen jaren vastzat in VS

Agenten die Tamir Rice (12) doodscho­ten vanwege speelgoed­pi­stool gaan definitief vrijuit

7:35 Er komen geen federale gerechtelijke klachten tegen de twee agenten die verantwoordelijk waren voor de dood van de 12-jarige Tamir Rice in Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio. De ongewapende Rice werd in 2014 neergeschoten. De zaak is gesloten, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag.