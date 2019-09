‘Helse hondenvleesfokkerij’ opgerold in Zuid-Korea: 90 dieren gered

Twee Britse tv-presentatoren en dierenactivisten zijn erin geslaagd om in Zuid-Korea 90 honden te bevrijden die onder erbarmelijke omstandigheden werden gefokt voor vleesconsumptie. De viervoeters, piepjonge en oudere exemplaren van allerlei rassen, keken de dood in de ogen in een illegaal slachthuis dat hondenvlees aan horeca levert. Zes pups zijn inmiddels ondergebracht bij gastgezinnen in Engeland. De grotere honden zijn overgevlogen naar de VS en Canada.

Dierenarts Marc Abraham en presentatrice-hondentrainster Victoria Stilwell besloten recent naar Zuid-Korea af te reizen om met eigen ogen te aanschouwen hoe honden worden gefokt als ‘delicatesse’. Hondenvlees wordt in het Aziatische land steeds minder gegeten, omdat de bevolking de dieren meer en meer beschouwt als huisvriend en speelkameraad. Vorig jaar leefden in Zuid-Korea meer dan 10 miljoen honden bij mensen thuis, terwijl restaurants waar hondenvlees op de menukaart staat een zeldzaamheid zijn geworden. Dat laatste onder druk van de publieke opinie over honden en de invloed van internationale dierenrechtenorganisaties.

Hoewel er nog steeds honden worden gefokt voor hun vlees, gebeurt dat volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten op een ‘verantwoorde manier’. De leefomstandigheden in de officiële fokkerijen zouden goed zijn en de honden zouden dagelijks worden geaaid en gemasseerd om hun vlees malser te maken. Maar er zijn ook nog fokkerijen waar men het niet zo nauw neemt met nieuwe, strengere regels en inzichten. En op die categorie richtten Abraham en Stilwell zich tijdens hun bezoek aan Zuid-Korea.

Horroromstandigheden

De twee Britten, die ook in Amerika op tv zijn, werkten samen met de Humane Society International (HSI): een organisatie die werkt met bekende ambassadeurs die maar één doel hebben: honden- en ook kattenvlees overal ter wereld in de ban doen. Volgens Stilwell, zo vertelt ze aan Mirror, was ze volledig in shock toen ze de ‘horroromstandigheden’ voor honden in Zuid-Korea met eigen ogen had aanschouwd. En tot tranen toe geroerd over de ‘ongekende veerkracht’ die viervoeters kunnen hebben.

Over dat laatste: ,,Ik heb echt ontzag voor die dieren. Ze doorstaan een ellendig leven omdat ze in smerige hokken zitten en wat eten betreft het absolute minimum krijgen om in leven te blijven. Verder is er geen enkele medische zorg. En toch blijven ze vrolijk springen en kwispelen als ze mensen zien. Het is dierlijke opwinding en genegenheid naar ‘verzorgers’ toe. Maar dat zouden ze nooit doen als ze hun helse lot zouden weten.”

Stilwell verwacht dat het bezoek, waaraan veel internationale media aandacht schenken, de Zuid-Koreanen zal wakker schudden. En ook dat op termijn in heel Azië geen hondenvleesfokkerijen meer zullen bestaan. De presentatrice en haar collega Marc Abraham hopen, samen met de HSI, eigenaren van illegale fokkerijen op andere gedachten te kunnen brengen. ,,We hebben ze verteld dat ze evenveel geld kunnen verdienen door de honden te fokken als huisdier in plaats van als achterhaalde delicatesse. Veel fokkers gaan in die gedachte mee.”

Levend gekookt

Het duo sprak ook met vleesfokkers. Zoals boer Kwon Tae-young. Die stelde al langer na te denken over sluiting van zijn bedrijf omdat de Zuid-Koreaanse markt voor hondenvlees weinig oplevert in vergelijking met de investeringen die hij in zijn bedrijf moet doen. ,,Dit zijn de slechtste tijden voor hondenvleesfokkers ooit.” Kwon Tae-young werkt inmiddels samen met de HSI. Enthousiast: ,,Het is leuker om nieuwe, goede onderkomens voor mijn honden te zoeken dan ze een spuitje te moeten geven en slachten. Of om ze te verkopen aan een circuit waar ze vechthonden worden en op die manier toch nog gruwelijk zullen sterven.” Hij beseft dat zijn bedrijfstak een slechte naam heeft door excessen waaraan hij zich niet schuldig maakt. Veel ‘consumptiehonden’ sterven door elektrocutie of worden levend gekookt.

Marc Abraham en Victoria Stilwell zijn tijdens en na hun bezoek aan Zuid-Korea bedolven onder de positieve reacties en de wereldwijde aandacht noemen ze een middel om de consumptie van hondenvlees overal in de kiem te smoren. ,,Het is niet meer van deze tijd en het schijnt niet eens lekker te zijn”, aldus Stilwell. Volgens de HSI sterven er in heel Azië jaarlijks 30 miljoen honden en 10 miljoen katten voor de vleesindustrie. In Hongkong, Thailand, Singapore, de Filipijnen, Taiwan en Indonesië steunt de overheid een verbod op het fokken van de dieren voor voedseldoeleinden. In China, Vietnam en Zuid-Korea lukt dat mondjesmaat.

Yes those are rats eating scraps from the ground. They are everywhere on this dog meat farm. 720 Likes, 70 Comments - Victoria Stilwell (@victoriastilwell) on Instagram: "Yes those are rats eating scraps from the ground. They are everywhere on this dog meat farm."