Henry Kissinger 100 jaar: ‘Super K’ of oorlogsmisdadiger?

Peruaanse politie neemt lading ‘na­zi’-cocaïne in beslag die onderweg was naar België

De Peruaanse politie heeft tientallen pakketjes van in totaal 58 kilo cocaïne in beslag genomen, die klaar stonden om verscheept te worden naar België. De drugs zaten verpakt in pakjes ter grootte van een baksteen met daarop een nazivlag en het woord Hitler.