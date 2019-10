Herdenkingsboom voor slachtoffer neonazi's afgezaagd, maar Duitse stad laat zich niet kisten

,,We laten ons niet klein krijgen’’, zegt burgemeester Pia Findeiss (SPD). Het stadsbestuur gaat de afgezaagde boom vervangen. Het planten van de negen eiken voor de overige NSU-slachtoffers gaat volgens haar ook gewoon door. De stad Zwickau, gelegen in het oosten van Duitsland vlakbij de Tsjechische grens, gaat een speciale donatierekening openen voor het project.



Veel Zwickauers legden of plantten de afgelopen dagen bloemen op de plek waar de afgezaagde herdenkingsboom stond. Zo'n 1200 mensen hielden er gisteren ook een minuut stilte ter nagedachtenis aan Enver Simsek. Hij werd in september 2000 doodgeschoten in zijn auto. De twee schutters, de ultrarechtse Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt, vuurden negen keer op de Turkse bloemenhandelaar. Die bezweek twee dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.