Hert na twee jaar eindelijk verlost van autoband om zijn nek

Joran van der Sloot laat van zich horen uit zwaarbevei­lig­de gevangenis in Peru: ‘Ik heb me slecht gedragen’

11 oktober Door televisiemakers uit Zuid-Amerika is voor het eerst in lange tijd weer iets van Joran van der Sloot vernomen. Ze gingen bij hem op bezoek in zijn cel in de Challapalca-gevangenis, die de hel op aarde wordt genoemd. Hij zit nog altijd vast voor de moord op Stephany Flores.