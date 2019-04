Het leven van Julian Assange: van klokkenluidersheld tot ‘dictator’

Olifant Kirsty herkent na 32 jaar voormalige verzorger meteen aan stem

14:00 Een emotionele hereniging in de dierentuin van het Duitse Neunkirchen tussen een Britse dierenverzorger en de olifant die de man meer dan dertig jaar geleden verzorgde. Peter Adams werd onmiddellijk herkend door Kirsty, een 52-jarige Aziatische olifant die hij in de jaren 70 en 80 in een intussen gesloten dierentuin in Glasgow onder zijn hoede had.