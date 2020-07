Het lijkt erop dat we veel vaker voor vakantie in eigen land kiezen

Sinds het toeristische rivier- en kasteeldorp La Roche-en-Ardenne in Wallonië had ik geen auto met Nederlands kenteken meer gezien. Meer dan 425 kilometer fietsen door Luxemburg, Noord-Frankrijk en langs de Rijn en het Zwarte Woud in Duitsland, en niets, geen enkele landgenoot. Dat is vreemd, begin juli. Oké, de eerste schoolvakantie, in het Noorden, is pas net afgelopen weekeinde begonnen, maar toch. Het heeft nooit uitgemaakt waar of wanneer, altijd kwam je ergens in Europa wel Nederlanders tegen. En zag of herkende je ze niet direct, dan hoorde je ze wel.



Hebben we dus echt veel en veel meer voor vakantie in eigen land gekozen? Het lijkt er wel op. En de opleving van het coronavirus in verschillende regio’s in veel landen zal de twijfelaars zeker niet overhalen de koffers voor een grensoverschrijdende reis te pakken, ook al zijn de nieuwe regionale lockdowns in bijvoorbeeld Spanje ver van de bij buitenlanders populaire toeristische streken.