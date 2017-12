Het verhaal achter deze merkwaardige foto

We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering vier: Kim Jong-un. Geen conflict dat zo hoog opliep als dat tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Bluffen met atoombommen. De Vlaamse fotograaf Carl De Keyzer was in het land toen Kim Jong-un en Donald Trump hun oorlog met woorden voerden.

Waarom?

De reden van zoveel Noord-Koreaanse raketproeven? Kim Jong-un heeft haast. Grote haast zelfs, want de jonge dictator heeft ervaren collega’s onderuit zien gaan. Moammar Gaddafi in Libië en Saddam Hussein in Irak konden hun huis niet redden met een nucleaire revanche en dat werd hun dood. Daarbij zijn ze in Pyongyang erg benauwd voor de laatste Amerikaanse cyberoorlogtechnieken, die een verdere ontwikkeling van het nucleaire programma kunnen vertragen. Er moet dus snel een geloofwaardige langeafstandsraket komen. Pas dan, zo is de rekensom van Kim Jong-un - die wordt onderschreven door menig diplomaat – zullen er in 2018 serieuze onderhandelingen met de VS kunnen beginnen, die er eigenlijk om gaan dat de Noord-Koreaanse president en zijn entourage aan de macht kunnen blijven. De foto lijkt zo snoezig. Is ook goedgekeurd door de censuurcommissie van de Briljante Kameraad, Kim Jong-un. ‘Leraressen geven kleuterschoolleerlingen dansles op de coöperatieve boerderij van Chongsan-ri. ’ Zoals veel in Noord-Korea is het niet wat het lijkt, merkte de aan het beroemde fotografencollectief Magnum Photo’s verbonden Carl De Keyzer. Welke dans was dat met duim en wijsvinger in de schietstand? De werkelijkheid leert hij even later: de schattige kleuters moeten doen alsof ze Amerikanen afschieten. Vijf minuten lang, pas dan mogen ze hun klaslokaal binnen. ,,Precies zoals wij vroeger het Onzevader moesten voordragen voordat de les begon, moeten zij vijf minuten op Amerikanen schieten. Je ziet heel duidelijk dat de juffen laten zien hoe het moet”, zegt De Keyzer.



Nee, de prominente fotograaf zal zijn exclusieve toegang tot een van de meest gesloten landen ter wereld niet afdoen met goedkoop ‘Korea-bashing’. Er is niets gemakkelijker dan met een westerse bril te kijken naar een archaïsche volksrepubliek, waar de leider en zijn familie godenstatus hebben. Die tijd hebben wij wel gehad.

Verhaal

Volledig scherm © Photo News Maar zijn verhaal is wel veranderd in 2017. De Keyzer zat in Pyongyang op een van die momenten dat Amerikanen en Noord-Koreanen elkaar serieus met de apocalyps bedreigden. Toen hij aan zijn fotoavontuur begon, stemde hij in met een ‘neutrale opstelling’. Hij kreeg van de Noord-Koreanen zelfs een mediatraining aangeboden om bij thuiskomst ‘de typische lastige vragen’ over de aard van het regime te ontwijken. ,,Dat heb ik maar niet gedaan. Maar tussen 2014 en nu is er veel veranderd. De tentoonstelling die ik nu in Gent heb, was eerder te zien in de Verenigde Staten, in Washington en Fairfax, Virginia. Ik heb daar veel vragen gekregen van de media en dan werkt mijn voorgenomen neutraliteit niet langer. Als je in een storm zit, kun je niet doen of er niets aan de hand is. Ik heb degenen die mijn reis hebben gefaciliteerd daarop laten weten dat het niet vol te houden is. Ik kan niet doen alsof het regime deugt en of dat er geen schaarste is. Mijn verhaal is wat ik meegemaakt heb.’'

Feiten en fictie

Feiten en fictie, nog zo’n combinatie die het turbulente jaar 2017 domineerde. In het grote marxistische theater dat Noord-Korea ook is, zijn ze helemaal moeilijk te scheiden. De cijfers eerst. Kim Jong-un heeft dit jaar 23 raketten afgeschoten, in zestien verschillende tests. De laatste was op 29 november en die raket vloog hoger en verder dan de vorige. Op 4 juli – niet toevallig Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten – testte het regime in Pyongyang voor het eerst de zo lang gevreesde intercontinentale raket. Het lanceren van de langeafstandsraket werd in Noord-Korea gevierd als triomf van technologie en als een veiligheidsgarantie, omdat voor het eerst Amerikaanse steden binnen bereik kwamen. Koude Oorlog tussen een nucleaire nieuwkomer en een supermacht. In de ruim vijf jaar dat hij aan de macht is, heeft Kim Jong-un meer raketten getest dat zijn vader en grootvader samen.

Dan was er ook nog die bizarre verbale oorlog: aan de ene kant een jonge atypische en onervaren dictator, aan de andere kant een oudere atypische Amerikaanse president, die ook nog elke dag bijleert. Hun vreemdste jij-bakken (gestoorde sufferd, geschifte, gek, raketman, blaffende hond, oude gek, klein en vet) werden door de BBC in een quiz-vorm gegoten. Het viel niet eens mee te ontwarren wie nou wat had getwitterd.

Op 4 juli 2017 testte Noord-Korea met succes zijn eerste intercontinentale raket die – volgens het bewind in Pyongyang "elke plek op aarde kan bereiken" en dus ook de Verenigde Staten. Het was een 'Cadeau voor de Amerikaanse klootzakken op Onafhankelijkheidsdag', aldus een uitdagende Kim Jong-un. Daarmee logenstrafte de Noord-Koreanen een boute uitspraak van Donald Trump dat 'niet zal gebeuren'.

Angst

Dat alles wel over de hoofden van 26 miljoen Noord-Koreanen en nog eens honderden miljoenen Zuid-Koreanen, Japanners, Chinezen, Russen, Amerikanen en Europeanen. Op hen allen loert een monster met een enorme zeis als de wereld echt gek wordt.

In dit jaar van geopolitieke opwinding kreeg Carl De Keyzer als een van de heel weinigen toegang tot alle 250 locaties die het regime in Pyongyang formeel toegankelijk maakt voor buitenlanders. Het leverde zeldzame inzichten op in de 40 dagen dat hij er mocht verblijven. Een selectie daarvan exposeert hij momenteel in Gent en vanaf februari in Helmond. Verwacht van hem geen illustraties bij horrorrapporten van mensenrechtenorganisaties over een regime dat onder meer concentratiekampen, executies, gedwongen arbeid, een verklikkerscultuur, stalinistische propaganda en reisbeperkingen gebruikt om de bevolking eronder te houden. Ze werden hem niet getoond. De Keyzer voelde af en toe angst als hij op het platteland fotografeerde. Volgens zijn begeleiders omdat mensen dat niet gewend waren. Volgens ingewijden omdat elke Koreaan er veel aan gelegen is vooral in de luwte te blijven. Toen Kim Jong-il overleed in 2011, schrok de wereld van de massahysterie om de dood van een god. Achteraf is dat weleens uitgelegd als een kwestie van vooral enthousiast meedoen en niet de aandacht trekken van de staatspolitie. Of het dus oprechte rouw was?

Onderdrukking

Maar de angst zit erin. ,,Elke journalist hier vraagt mij naar foto’s van die concentratiekampen, naar de stervende kinderen in de straten, hongersnood, zwarte markt. Die kan ik niet leveren, want ik heb ze niet te zien gekregen. Er zijn satellietbeelden waarop kampen zouden staan. Er zijn getuigenissen van mensen die ontsnapten en overlopers, maar dat is mijn ding niet. Dat zijn verhalen voor een ander soort pers.”

Het systeem van Kim Jong-un fascineert hem, zegt hij. Niet de onderdrukking maar het theater waarin het allemaal kan gebeuren. ,,Stel je staat voor de Reichstag en je maakt een fantastische foto van al die vlaggen. Het wordt een fantastisch propagandistisch beeld dat Hitler zelf boven zijn schouw zou hangen. Dan ziet hij waarschijnlijk niet dat het niet omgekeerd bedoeld kan zijn. Het decor is imponerend, maar het gaat om de mensen, om hun ogen, om hun uitdrukkingen. Ik ken dat van toen ik in Siberië en daar de kampen fotografeerde. Uiteraard lieten ze mij daar de mooiste slaapzalen zien. Soms moest ik een week wachten voordat het hele kamp opnieuw was geschilderd, er bloemen op tafel stonden en alle gevangenen nieuwe uniformen aanhadden. Dat weet je. Dit is de keuze: of je speelt het spel mee en dan heb je foto’s of je blijft thuis. De gezichten van de mensen spreken vaak boekdelen. Ook hier.”

Hij herinnert zich een bezoek aan het Sinchon Museum of United States WarAtrocities, een soort horrormuseum vol wassenbeelden. ,,Je begint met een redevoering in een amfitheater. Er stonden tachtig bussen te wachten. En dan op het einde scandeert iedereen 'Amerika dood' of zo met alle bezoekers, inclusief de kinderen. Dat is verplichte kost voor scholen. Je moet weten dat die haat ook voortkomt uit een verschrikkelijke oorlog (1950-1953) die in het communistische deel van het land tien keer meer doden eiste dan in het zuiden, dat de steun van het Westen had.”