Het verloop van het Oekraïense offensief: wat weten we tot nu toe?

De meeste onafhankelijke specialisten zijn het erover eens dat het te vroeg is om conclusies te trekken uit satellietbeelden of gespierde verklaringen uit zowel Kyiv als Moskou. Beelden die militaire bloggers dagelijks verspreiden, kunnen ook een vertekend beeld geven. Het kan nog wel weken, misschien zelfs maanden duren eer de mist optrekt en duidelijk wordt wie aan de winnende hand is.

Wat weten we ondertussen wel?

Dat er bijvoorbeeld rond Bachmoet, Zaporizja en aan de westkant van de regio Donetsk momenteel zwaar wordt gevochten. Rusland beschiet elke nacht doelen in Oekraïense steden. Volgens het gezaghebbende Institute for the Study of War (ISW) hebben Oekraïense troepen sinds het begin van het offensief enkele dorpen in het oosten bevrijd, maar is het Russische leger elders juist weer in de aanval gegaan. De generaals in Kyiv zullen hun beste troepen pas inzetten als er ergens een zwakke plek in de Russische defensie is gevonden. Jack Watling, een Britse oorlogsonderzoeker, zegt dat pas dan duidelijk wordt of dit offensief succesvol is of mislukt.

Waar lopen de Oekraïense strijdkrachten tegenaan?

Tal van Russische verdedigingslinies. De Russische bezetter heeft er het afgelopen jaar veel aangelegd. Achter de eerste linies van loopgraven en schuttersputten liggen complexe mijnenvelden van antitank- en antipersoonsmijnen, gedekt door Russische drones en artillerie. De belangrijkste Russische verdedigingslinie zou momenteel nog altijd op zo’n 15 kilometer van de vooruitgeschoven Oekraïense posities liggen. En daarachter bevinden zich dan nog Russische reservetroepen voor de derde verdedigingslinie. Hoe verder Oekraïense troepen oprukken, hoe groter de tegenstand. Groot probleem voor de aanvallers is dat ze slechts zeer beperkte luchtsteun kunnen inzetten, vanwege de alom aanwezige Russische afweer.

Wat zijn in deze fase de belangrijkste doelwitten?

Het gaat de Oekraïners nu dus vooral om aftasten van mogelijke zwakke punten, zeggen experts. Al een tijdje proberen Oekraïners en Russen elkaars commando-, controle-, verkennings- en artilleriesystemen uit te schakelen. De Russen gebruiken daarvoor vaak Iraanse drones, terwijl de Oekraïners onder meer de Britse Storm Shadow-raketten en Amerikaanse Himars inzetten. Er zal de komende weken enorm veel munitie worden verbruikt, reden waarom veel westerse landen opnieuw extra artilleriegranaten naar Oekraïne sturen.

Kunnen de – volgens experts minder gemotiveerde en minder getrainde – Russen weer op de loop gaan, zoals vorig jaar gebeurde bij het offensief bij Charkiv?

Het probleem voor de Russische legerleiding ontstaat meestal als de troepen moeten herpositioneren en improviseren. Sommige experts voorspellen dat de slechte training en beroerde discipline van de Russische strijdkrachten in dat geval kan leiden tot paniek en wellicht overgave. Maar volgens andere kenners is dit wishful thinking en kunnen de Russen hun versterkte posities nog heel lang verdedigen. De drang om ervandoor te gaan is er overigens wel. Bloggers deelden beelden van kennelijk deserterende Russische soldaten die door collega’s werden neergeschoten.

Veel experts kijken met zorg naar de kerncentrale van Zaporizja. Waarom?

Ook rond de kerncentrale hebben de Russen explosieven geplaatst. Zaporizja is de zesde stad van Oekraïne (voor de oorlog ruim 700.000 inwoners) en de kerncentrale is van groot belang voor de energievoorziening in het zuiden. De centrale kan door de Russen in de strijd worden geworpen, zoals eerder gebeurde met de opgeblazen dam van Kachovka. Het kerncentraleterrein staat al vol met Russische artillerie, waarop de Oekraïners vanwege de risico’s moeilijk kunnen schieten. Een tweede Tsjernobyl zou een gigantische ramp zijn.

Wat kunnen we de komende weken van de Oekraïners verwachten?

Reken erop dat de Oekraïners vóór de Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius (11 en 12 juli) nog met spectaculaire acties gaan komen. Enerzijds om het Westen te laten zien dat alle militaire hulp goed wordt gebruikt, maar ook om het moreel van vijand een tik te geven, aldus kenners. Poetins – reeds beschadigde – brug naar de Krim zal hoog op de Oekraïense hitlist staan, net als de Russische vloot rond de Krim. Aanvallen van door Oekraïne gesteunde anti-Poetinrebellen in de Russische grensregio zullen ook worden opgevoerd, omdat ze de Russen veel aandacht en manschappen kosten, zo is de verwachting.

