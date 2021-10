Het verval van Rome: stad ligt er steeds viezer bij en gaten in de weg zijn legendarisch

De winst van Virginia Raggi bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rome in 2016 was een groot succes voor de Vijfsterrenbeweging. Na Turijn was ook de Italiaanse hoofdstad in handen van de jonge politieke beweging, zeven jaar daarvoor opgericht door komiek Beppe Grillo. In Rome waren de verwachtingen hoog gespannen, de jonge burgemeester leek de verandering te brengen die de verwaarloosde en failliete stad dringend nodig had. Ze beloofde alternatief vervoer voor het vastlopende verkeer, een duurzamer afvalverwerking en een transparantere overheid zonder corruptie.