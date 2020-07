‘Het virus? Dit is slechts een pauze, een wapenstilstand’

‘Het virus? Slechts een wapenstilstand,’ is de kop boven het opiniestuk in de krant La Repubblica dat Marinella Doriguzzi ‘s morgens vroeg bij haar cappuccino op een terrasje onder de bogen van de monumentale Via Roma in Turijn zit te lezen. Het is nog stil op straat, de meeste winkels zijn nog niet open. Een heel ander beeld dan twaalf uur eerder, toen het op de donderdagavond bruiste van leven in Turijn. Net als in Aosta, de avond tevoren. En vermoedelijk elke Italiaanse plaats.



Het was ook de avond dat de regionale regering van Piemonte de discotheken en nachtclubs toestond weer te openen. En nu is het de ochtend dat, dankzij hetzelfde decreet, er geen afstand meer hoeft te worden gehouden in het openbaar vervoer; wel blijven de mondkapjes verplicht bij het reizen.