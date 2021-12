Het Witte Huis heeft er een nieuwe bewoner bij: puppy Commander

In een korte video is te zien dat hij een bal naar Commander gooit en de puppy aan de riem het Witte Huis binnenleidt. Er zijn geen verdere details over de hond verstrekt.

Op de foto is te zien dat het hoogstwaarschijnlijk een Duitse herder betreft, hetzelfde ras als de twee voorgaande honden van Biden. Volgens CNN is de hond een cadeautje van de familie. Zijn naam lijkt een woordspeling te zijn op de status van Biden als opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten.

Bijtincidenten

Kort nadat Biden in januari aantrad als president bracht hij ook zijn andere twee honden naar het Witte Huis. Champ stierf echter een half jaar later op 13-jarige leeftijd. En de veel jongere Major moest al snel vertrekken nadat hij betrokken was bij verschillende bijtincidenten. Hij woont weer in zijn oude huis in Delaware.