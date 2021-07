Hevige bosbranden op Sardinië: Frankrijk en Griekenland sturen blusvliegtuigen

De twee Griekse blusvliegtuigen zijn al operationeel en de twee Franse vliegtuigen arriveerden vanmorgen op het eiland. Hun missie is het ondersteunen van de 7.500 brandweerlieden, zeven andere blusvliegtuigen en dertien Italiaanse helikopters die het vuur bestrijden.

De bosbranden hebben al 20.000 hectare bos, olijfgaarden en gewassen verwoest in de regio Oristano. Schapen- en geitenfokkers hebben al veel dieren verloren en zowel huizen als landbouw- en industrieterreinen zijn afgebrand.

De brand woedt lokaal nog steeds voort en de hulpdiensten vrezen de komst van de mistral, een noordenwind die het traject van de branden zou kunnen veranderen en zo nieuwe gebieden zou kunnen bedreigen.

Loeiende sirocco

Paola Messana, een gepensioneerde die 200 olijfbomen bezit, moest op het laatste moment vluchten uit haar dorp Cuglieri. ,,“Ik nam de openbare weg naar beneden maar moest de laatste 300 meter tussen de vlammen door lopen”, zei ze maandag over de telefoon tegen persbureau AFP. ,,Toen ik de vlammen op de berg zag, wist ik dat het snel zou gaan, want er was een verbluffende sirocco. De wind loeide. Ik heb nog nooit zo’n luide sirocco meegemaakt.”

Twee ezels die door een fokker aan de vrouw waren uitgeleend om haar land te ontruimen, kwamen om in het vuur. De schade aan Messana's olijfgaard was nog niet in te schatten, maar er zal dit jaar geen oogst zijn. ,,Deze regio produceert de beste olijfolie van Sardinië. Het is een ramp”, voegde ze eraan toe.

Noodfondsen

De gouverneur van Sardinië, Christian Solinas, heeft de noodtoestand uitgeroepen. ,,Het is nog niet mogelijk om een ​​schatting te maken van de schade die is veroorzaakt door de branden die nog steeds woeden in de regio Oristano maar het is een ongekende ramp. Tienduizenden hectares vegetatie vernietigd, bedrijven en huizen afgebrand en vee gedood’’, klaagde hij in een verklaring.

Solinas schreef de Italiaanse premier Mario Draghi naar eigen zeggen aan met het verzoek om aanschreef om een deel van de noodfondsen voor het herstelplan na de coronapandemie toe te wijzen aan de herbebossing van de door de brand verwoeste gebieden op Sardinië.

