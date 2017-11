Hezbollah: Saoedi-Arabië heeft Libanon de oorlog verklaard

Het ontslag van de premier, Saad al-Hariri, heeft Libanon in een crisis ondergedompeld. Het kleine Arabische land is zo weer terug in de voorhoede van de regionale rivaliteit tussen de soennitische monarchie Saoedi-Arabië en sjiitische Iran.

Belediging

,,Het veiligheidsnet dat Libanon had is er niet meer", zegt Sami Nader van een strategisch instituut dat in de hoofdstad Beiroet is gevestigd over de situatie. Hij voegt daar aan toe dat het land wellicht dezelfde soort economische sancties staat te wachten als Qatar. Dat land staat onder druk van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. ,,We moeten er rekening mee houden dat de druk van Saoedi-Arabië op Libanon verder toeneemt."