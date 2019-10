Historisch brexit-debat: spanning stijgt, wel of geen stemming

Brexit: tienduizen­den betogers eisen nieuw referendum

13:52 De strijd over de brexit is ook in de Londense straten losgebarsten. Tienduizenden mensen zijn daar bijeen om een nieuw referendum te eisen. Op hetzelfde moment debatteert en stemt het Britse Lagerhuis over de deal die premier Boris Johnson heeft gesloten met de EU voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.