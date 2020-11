Historisch: ruimtecapsule Elon Musk komt met vier astronauten aan bij ISS

Zes maanden

De ontwikkeling van de Crew Dragon Capsule heeft ruwweg een decennium in beslag genomen. Het project is deels met overheidsgeld en deels met particulier geld gefinancierd. Het werd door NASA opgestart in 2011 om weer meer mensen de ruimte in te sturen. De lancering, zondag, was de eerste operationele missie van NASA onder het programma. Afgelopen zomer maakte SpaceX voor het eerst een testvlucht met twee astronauten.

Europese lancering mislukt

In tegenstelling tot de succesvolle lancering van SpaceX is die van een Europese ruimteraket enkele minuten na het opstijgen mislukt. Beide satellieten aan boord zijn verloren, meldt lanceringsoperator Arianespace. De Vega light launcher, die de eerste Spaanse satelliet in een baan rond de aarde had moeten brengen, kreeg acht minuten na de lancering vanaf Kourou in Frans Guyana met een mankement te maken.



Na de lancering om 23.00 uur lokale tijd, vertraagde de raket voordat er een onbekende ‘afwijking optrad, aldus Arianespace. ‘De missie is verloren’, zei Stephane Israel, de topman van het bedrijf, in een livestream. Arianespace onderzoekt wat er fout is gegaan.



De raket had twee satellieten op 700 kilometer hoogte in een baan om de aarde moeten brengen. Aan boord was de eerste Spaanse satelliet voor het Europees Ruimteagentschap ESA en een Franse satelliet, Taranis genaamd. Het was de tweede mislukte lancering in twee jaar.