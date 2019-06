Hittegolf breekt records in Europa

Duitsland gaat ervan uit dat het oude hitterecord van de maand juni – 38,2 graden Celsius in Frankfurt in 1947 – dezer dagen zal sneuvelen. Volgens meteorologen wordt het op sommige plekken meer dan 40 graden. Ook bestuurders in Duitsland roepen instanties en burgers op extra aandacht te besteden aan jongeren, ouderen en zieken. In het noordoosten staat de brandweer in hoogste paraatheid uit angst voor bosbranden. Vooral in de deelstaat Brandenburg zou het risico op branden in de kurkdroge bossen het grootst zijn.



De Zwitsers beleven voor de tweede keer in vier jaar extreem hoge temperaturen. Tot nu toe stond 2015 te boek als het ‘heetste jaar ooit’ in Zwitserland. Deze week lopen de temperaturen op tot boven de 40 graden Celsius. Omdat de hitte gepaard gaat met een hoge luchtvochtigheid heeft MeteoSwiss alarm geslagen.



Delen van Groot-Brittannië, waar een ‘mini-hittegolf’ zorgt voor temperaturen laag in de 30 graden, gaat vooral gebukt onder zware onweersbuien. Wales en noordwest-Engeland kregen het begin deze week al te verduren met meer dan 13 millimeter binnen een uur. In dorpen en steden stonden straten blank. Verwacht wordt dat de temperaturen de komende dagen nog zullen oplopen.