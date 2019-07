Hittegolf eist drie slachtoffers in VS

Zeker 150 miljoen Amerikanen hebben te kampen met een hittegolf die grote delen van de Verenigde Staten momenteel teistert. Er zijn al drie doden te betreuren door het weer. Het kwik schommelt in New York en Washington al een tijdje rond de 38 graden Celsius.

De hittegolf strekt zich uit van het Midwesten tot de Atlantische kusten en zal zeker nog tot vanavond aanhouden, meldt de nationale meteorologische dienst van de VS.

Lees ook Het wordt snikheet in Nederland Lees meer

Twee van de drie doden vielen in de staat Maryland, dichtbij Washington, en in Arkansas is de voormalige American football-vedette Mitch Petrus op 32-jarige leeftijd bezweken aan de hitte, toen hij buiten aan het werk was. Hij zou zijn overleden door een zonnesteek, aldus de arts die hem onderzocht.

De autoriteiten waarschuwen de bevolking dat het kwik tot 45 graden Celsius kan stijgen. Ze raden aan om voldoende water te drinken en te zorgen voor kwetsbare mensen zoals zieken, kinderen en bejaarden. De bevolking krijgt ook het advies om binnen te blijven en alleen buiten te komen als het echt moet. De triatlon van New York is afgelast.

Extreem heet

Ook in andere delen van de wereld is het extreem heet. In Canada worden waarschuwingen gegeven aan de bevolking in verband met de hittegolf. In Spanje is het deze dagen al tussen de 35 en 43 graden. Begin van deze week komt daar ook Frankrijk bij, daar kan het zeer waarschijnlijk boven de 40 graden worden.

Vanaf dinsdag schiet ook de temperatuur in Nederland omhoog. Onder een brandende zon wordt het 28 graden op de Wadden en 32 graden in Limburg. Woensdag en donderdag gaan de temperaturen nog verder omhoog en kan het regionaal (ruim) 35 graden worden.

Verkoeling zoeken