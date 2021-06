Hoe bromvliegen het mysterie rond sterfdatum Jürgen Conings moeten oplossen

Greenpeace trekt consequen­ties uit mislukte protestac­tie in EK-stadion

22 juni Na eerder al excuses te hebben aangeboden voor het mislukte en roekeloze protest met een paraglider in het EK-stadion in München, vorige week, trekt Greenpeace nu ook consequenties uit het incident. De milieuorganisatie zal voortaan geen vliegprotesten boven mensenmassa's meer houden, luidt het volgens Business Insider Duitsland in een mail aan leden en donateurs.