Hoe de kleinzoon van Churchill Boris Johnson een hak zet

Ondenkbaar, maar het is toch gebeurd in de onvoorspelbare brexitgekte. Nicholas Soames (71), de kleinzoon van de Britse conservatieve oorlogspremier Winston Churchill is nu samen met twintig andere partijgenoten door Boris Johnson uit de Conservatieve Partij gezet.

Wegens ‘collaboratie’, omdat hij gisterenavond in een cruciale stemming tégen de regering van premier Boris Johnson stemde. De 71-jarige Soames die sinds mensenheugenis het oerconservatieve kiesdistrict Mid Sussex, ten zuiden van Londen, vertegenwoordigt heeft al laten weten niet meer beschikbaar te zijn bij de volgende verkiezingen. ,,In 37 jaar heb ik drie keer tegen de regering gestemd. En nu word ik uit de partij gezet. Ik stel me niet meer beschikbaar bij de volgende verkiezingen’’, zei hij gepikeerd bij Newsnight op de BBC.

Wiegel

Dat juist onder premier Johnson de kleinzoon van de grote oorlogsleider Winston Churchill uit de partij wordt gekegeld is opmerkelijk. Alsof partijmammoet Hans Wiegel door Mark Rutte uit de VVD zou worden gedonderd. Onvoorstelbaar. Met steun van de erfgenamen van Winston Churchill publiceerde dezelfde Boris Johnson nota bene, vijf jaar geleden, een lofzang op de iconische leider die hij graag aanhaalt als zijn inspirator. Volgens boze tongen was het niet echt een biografie van Churchill maar eigenlijk een manifest waarin Johnson zich als politieke erfgenaam opwerpt van de bekendste Britse premier ooit. Boris wilde premier worden, en dat is hem gelukt, waarbij hij zich graag bedient van oorlogstaal zoals ‘de overgave aan Brussel’.

Volledig scherm Een standbeeld van de grote Winston Churchill voor Big Ben. © AFP

Churchill, die tweemaal premier was (in de Tweede Wereldoorlog maar ook daarna nog een keer van 1951 tot 1955) was – net als Johnson – ooit journalist, een befaamd en gevreesd spreker en een politiek incorrect fenomeen. Churchill was oorlogscorrespondent voor de Daily Telegraph in Afrika. Hij schreef onder meer over de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika. Johnson is columnist bij dezelfde krant, al werd hij wel door The Times ontslagen omdat hij als correspondent in Brussel verhalen verzon.

Champagne

Tussen Soames en Johnson boterde het niet echt. Toen de laatste aantrad als premier achtte de kleinzoon van Churchill de kans groot dat Johnson het zou verknallen. Volgens Soames had Johnson wel degelijk iets in zijn mars. ,,Geweldige kwaliteiten, ik twijfel daar niet aan. Alleen zijn het niet de kwaliteiten die je nodig hebt om premier van dit land te kunnen zijn. Hij is een opportunist.’’ Een compliment gevolgd door een doodsklap van een Churchill, mag je zeggen.

Soames stuurde Johnson een vriendelijk appje toe hij premier werd met een anekdote over zijn grootvader. ,,Op de dag dat Churchill premier werd ging hij naar zijn flat waar hij champagne dronk met mijn grootmoeder en de kinderen. En hij bracht een toast uit die ik Boris heb gestuurd. Churchil zei destijds: ik drink erop dat ik het niet verknal. Ik heb hem laten weten dat ik niet voor hem zou stemmen maar ook dat ik bid dat hij het niet verknalt.’’