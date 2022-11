Hoe één journalist de wereld deed vrezen voor een Derde Wereldoorlog (en nu z’n baan kwijt is)

Veteraan geprezen voor ‘heldenac­tie’ bij schietpar­tij Amerikaan­se lhb­ti-club: ‘Het was een reflex’

De schietpartij in een lhbti-club in Colorado Springs een paar dagen geleden had nog tragischer kunnen aflopen als een Amerikaanse veteraan niet had ingegrepen. De ‘heldenactie’ wordt door lokale politie en de burgemeester geprezen. ,,Ik ben nog nooit een persoon tegengekomen die zulke heldhaftige acties ondernam en er zo bescheiden over was.’’

22 november