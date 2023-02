Hoe een treinramp in Ohio werd gekoppeld aan het neerschieten van Chinese ballonnen

Update/met video Doden en honderden gewonden door nieuwe aardbevin­gen Turkije: ‘Het duurde lang en werd steeds erger’

Het grensgebied tussen Turkije en Syrië is maandagavond opnieuw getroffen door twee aardbevingen. Er zijn in beide landen samen enkele doden en honderden gewonden. De eerste aardbeving rond 20.00 uur lokale tijd had een kracht van 6.4. Drie minuten later volgde een beving van 5.8. ‘Het duurde heel lang en werd steeds erger’, zegt Esther Kef vanuit de getroffen regio.