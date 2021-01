Hoe kon het zo uit de hand lopen? ‘Onbestaanbaar, ze waren totaal niet voorbereid’

De datum was geen verrassing. Die was al weken geleden rood omcirkeld in kringen van Trump-aanhangers. Op Facebook werd de boodschap verspreid door honderden voortzettingen van de geblokkeerde groep Stop the Steal. Daar was de stekker uitgetrokken door Facebook nadat allerlei valse verhalen waren verspreid over het ‘stelen’ van stemmen door de Democraten en hun presidentskandidaat Joe Biden.