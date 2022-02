Hoe zwaar de sancties ook zullen zijn, Europa kan niet zonder Russisch gas

video Rusland is aanval op Oekraïne begonnen: dit weten we nu

Het Russische leger is vanochtend vroeg begonnen met de oorlog tegen Oekraïne. President Vladimir Poetin heeft officieel opdracht gegeven tot de inzet van de strijdkrachten in de Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk, zo maakte het Kremlin vanochtend in Moskou bekend.

9:29