Hoelang is het nog wachten op de einduitslag presidentsverkiezingen?

Volgens sommige media hoeft Joe Biden nog maar zes kiesmannen binnen te halen om de nieuwe president van Amerika te worden. Andere bronnen -zoals The New York Times - blijven iets voorzichtiger en zetten hem op 17 kiesmannen verwijderd van het Witte Huis. Maar hoelang duurt het nog voordat die laatste kiesmannen verdeeld zijn?

Mogelijk dagen en misschien zelfs wel tot na 12 november. Dat hangt er mede van af hoe de telling in de staat Pennsylvania vordert, een grote staat waar maar liefst twintig kiesmannen te vergeven zijn. Momenteel zijn er 89 procent van de stemmen geteld en Trump ligt 2,6 procent voor op zijn tegenstander.

Gisterenavond was dat verschil nog veel groter met 12,5 procent. De staat Pennsylvania heeft drie dagen gevraagd en gekregen om alle per post binnengekomen stembiljetten te tellen. Alle brieven die voor maandagavond middernacht zijn binnengekomen tellen daarbij mee. Tel daar drie dagen bij en je komt dus uit op de nacht van donderdag op vrijdag.

De overige staten waar nog niet alle stembiljetten geteld zijn, zijn Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina en Alaska. In Nevada (goed voor 6 kiesmannen) en Arizona (11 kiesmannen) zijn 86 procent van de stemmen geteld en staat Joe Biden volgens de voorlopige uitslagen op kop met respectievelijk 49,3 en 50,5 procent tegenover 48,7 en 48,1 procent van de stemmen die naar Trump gaan.

In Nevada is het nog wachten geblazen tot vanavond. Nu zijn er 86 procent van de stemmen geteld, de overige 14 procent (zo’n 200.000) moet vandaag nog verder worden verwerkt. Men verwacht daar vanavond omstreeks zes uur een eerste update. In Arizona worden de volgende resultaten pas omstreeks drie uur ‘s nachts Nederlandse tijd verwacht.

Zodra alle stemmen in Arizona en Nevada volledig geteld zijn en de kiesmannen naar Biden zouden gaan, zou dat een overwinning voor de Democraten betekenen. Dan hoeft er niet meer gewacht worden op de uitslag van Pennsylvania.

Tot 12 november

De resultaten van de vier overblijvende staten North Carolina, Georgia, Pennsylvania en Alaska kunnen ook nog even op zich laten wachten. In Alaska (3 kiesmannen) waar 56 procent van de stemmen geteld is, is het wachten op de overige 44 procent, afkomstig van stembiljetten die zijn ingediend op verkiezingsdag.

Volledig scherm Het controleren van stembiljetten die per post zijn binnengekomen, is een tijdrovende taak. © EPA

Zowel in North Carolina (15 kiesmannen) als in Georgia (16 kiesmannen) moet nog 5 procent of minder van de stemmen geteld worden. De volgende resultaten van Georgia worden vanavond verwacht. In North Carolina kunnen poststemmen die uiterlijk op 12 november binnenkomen nog worden meegeteld, op voorwaarde dat ze op tijd zijn verstuurd. Dat betekent dat een volledig resultaat nog even op zich kan laten wachten.

Waarom duurt het tellen van de stemmen zo lang?

Hoewel het om tientallen miljoenen biljetten gaat, lijkt het bijzonder lang te duren voordat de officiële resultaten worden verwacht. Hoe komt dat?

Onder meer door corona en een oproep van de Democraten hebben veel Amerikanen per post gestemd. In sommige staten zoals Florida zijn die stemmen al geteld voor verkiezingsdag en was er ook snel een uitslag. In andere staten - zoals swingstates Pennsylvania en Michigan waar het nagelbijten is - zijn ze pas na de fysieke stembusgang begonnen met het tellen van de poststemmen. Dat zijn miljoenen stembrieven die handmatig geopend worden en geteld. Een monnikenwerk dat in sommige staten nog dagen zal duren.

Het tellen van de stembiljetten is een tijdrovend en vrij ingewikkeld proces: niet alleen de handtekeningen op elk biljet moeten worden gecontroleerd, de enveloppe waarin de brief zit moet eveneens correct zijn dichtgemaakt. Het gaat trouwens steeds om twee enveloppen waarin de biljetten worden ingediend. Tot slot wordt ook het papier van het stembiljet gecheckt op onregelmatigheden.