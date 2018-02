Hoera, koningspaar weer op de thee bij Xi

3. Maar wacht eens even: Xi Jingping was in 2014 al bij ons op staatsbezoek, Willem-Alexander en Máxima in 2015 dus in China. En nu alweer een officieel bezoek van het koningspaar aan Peking. Vanwaar die innige band?

Iedereen wil dolgraag bij Xi op de thee. Vorige week was de Britse premier May nog bij hem op bezoek, terwijl de Franse president Macron toen pas net was vertrokken. Door de onvoorspelbare, grillige politiek van de Amerikaanse president Donald Trump en de economische onzekerheid rond de brexit in Groot-Brittannië is China voor veel landen nog belangrijker geworden. Vooral ook door – daar is-ie weer – die Nieuwe Zijderoute, een prestigeproject van Xi Jingping. Hij trekt een biljoen (1.000 miljard) euro uit om zijn land nog beter bereikbaar te maken voor handelspartners, over de weg, spoor en water. Die investeringsdrift is ook voor het Nederlandse bedrijfsleven erg interessant. Daarom ging er in Den Haag een gejuich op toen de invitatie van Xi voor het werkbezoek van het koningspaar op de mat viel. En daarom ook nemen Willem-Alexander en Máxima een delegatie mee die bijna op staatsbezoekzwaarte is gebracht. Als de Chinese president je uitnodigt, dan ga je. De Chinezen zijn niet vergeten dat Xi Jingping het eerste staatshoofd is dat door de nieuwe koning van Nederland werd ontvangen. Europese monarchieën mogen dan ver van ze af staan, in de eergevoelige Chinese cultuur telt flink dat zij de primeur kregen.