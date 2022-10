Hoge inflatie? In Turkije is alles 83 procent duurder dan vorig jaar

Nederland zucht onder hoge inflatie, maar het kan nog veel erger. De al langer torenhoge inflatie in Turkije is in september nóg verder opgelopen. De kosten van levensonderhoud in het land liggen inmiddels 83,5 procent hoger dan een jaar terug. De geldontwaarding in Turkije ligt op het hoogste niveau in ongeveer 24 jaar.

De Turkse inflatie komt al langer in de dubbele cijfers uit. Autoriteiten in het land gaven voorrang aan economische groei en export. Wat de laatste tijd ook meespeelt is dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, denkt dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen.

Onder Erdogan is de centrale bank daarom vooral bezig de rentes laag te houden. Onlangs nog zei Erdogan dat de rentetarieven wat hem betreft nog verder naar beneden kunnen. Elders in de wereld worden rentes juist verhoogd om de inflatie te beteugelen.

Nederlandse vakantiegangers die naar Turkije reizen, hebben over het algemeen niet zo veel last van de situatie omdat de lira flink in waarde is gedaald. Door het wisselkoerseffect vallen de prijsstijgingen daarom relatief mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Begin augustus werd bekend dat ING de flink opgelopen inflatie in Turkije wel voelt in zijn resultaten. Omdat de toename van de prijzen in dat land zo hoog was geworden dat er sprake was van hyperinflatie, moest de bank aanpassingen in de boeken doen van zijn Turkse dochterbedrijf en werd de concernwinst met ruwweg een kwart miljard euro geraakt.

Hoe werkt inflatie nou precies? Econoom Charan van Krevel van de Radboud Universiteit legt het uit: