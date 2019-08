Hoger beroep ‘oberschoppers’ morgen van start: ‘Lagere straf is niet realistisch’

Advocaat Martin Vlcek van de twee broers die anderhalf jaar geleden een ober in Praag zwaar mishandelden, vreest dat hun straf morgen in hoger beroep niet veel lager gaat uitpakken. ‘Dat is niet realistisch.’ In mei van dit jaar werden Armin en Arash veroordeeld tot respectievelijk zes en vijf jaar cel wegens zware mishandeling. Justitie gaat morgen voor ‘poging moord’.

Volledig scherm Advocaat Martin Vlcek van Armin N. © Victor Schildkamp De Haagse broers Armin en Arash N. waren vorig jaar april met een groep van zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om een vrijgezellenfeest te vieren. De groep kreeg ruzie met de manager van restaurant Polpo, omdat ze op het terras bier dronken dat ze zelf hadden meegenomen. Die ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav ‘Mirek’ Vitek werd door Armin en Arash zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep. Videobeelden van het gevecht zorgden voor veel verontwaardiging in Tsjechië en Nederland.



Lange tijd hing de broers poging moord en tien tot achttien jaar cel boven het hoofd, omdat de ober al op de grond lag toen Armin en Arash hem molesteerden. Daarmee namen ze ‘bewust’ het risico dat hij kon overlijden, redeneert de Tsjechische justitie. De broers kregen eind april van dit jaar voor zware mishandeling ‘slechts’ vijf en zes jaar cel. Voor Armin een jaartje meer omdat hij een dag eerder ook nog een klap zou hebben uitgedeeld in een andere uitgaanstent.

Justitie ging meteen in hoger beroep. Later deden beide broers dat ook. Advocaat Martin Vlcek maakt er geen geheim van dat Armin en Arash voor de zware mishandeling van de ober niet veel kans maken op strafverlaging. ,,De kwalificatie van de straf kan in theorie verlaagd worden naar straatvechten, zegt maar verstoring van de openbare orde. Maar dan zou ook de manager van het restaurant die de eerste duw gaf aangeklaagd moeten worden en dat is niet het geval”, zegt Vlcek.

,,Realistisch gezien is handhaving van zware mishandeling het best haalbare. Maar het kan ook zomaar weer poging moord worden. De jongens zijn voorbereid en houden met alles rekening. Voor Armin denk ik wel dat we die kleine mishandeling van een dag eerder niet bewezen kunnen krijgen omdat drie getuigen wijzen naar een man met geel shirt, maar op foto's draagt hij die avond geen geel.”

Aflossen per maand

Een ander akkefietje wat nog uitgevochten moet worden, is de betaling van de schadevergoeding. Ober Mirek kreeg bijna 75.000 euro schadevergoeding toegewezen, maar eist dat bedrag in één keer. ,,Dat kunnen de broers en hun familie onmogelijk betalen”, zegt advocaat Vlcek. ,,We hebben aangeboden 2000 euro per maand te betalen maar daar gaat de tegenpartij niet mee akkoord.”

Voor de behandeling van de zaak zijn morgen slechts drie uur uitgetrokken, al kan dat ook in de Tsjechische rechtbank - net als in Nederland - makkelijk uitlopen. Toch trekt Vlcek uit de planning voorzichtig de conclusie dat het Tsjechische gerechtshof niet van plan is de hele zaak compleet opnieuw te behandelen. ,,Ik vermoed dat ze vooral willen praten over de punten waar onenigheid over was. Zoals die twee medici van wie de een zei dat vooral de klappen het meeste letsel hebben veroorzaakt en de andere zei dat de val op straat vóór de klappen al voor veel letsel zorgde”, zegt Vlcek.

Op videobeelden is te zien dat de ober struikelt en met zijn hoofd op straat knalt, al voor de tien keiharde klappen van Armin (die hem daarna ook nog in het gezicht schopt) en de schoppen van Arash.