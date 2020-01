Hollen of stilstaan in Venetië: na extreem hoog waterpeil staan kanalen nu droog

Het stadsbestuur worstelt voor de tweede keer in een paar maanden tijd met de altijd onvoorspelbare waterstanden die het openbare leven in Venetië grotendeels platleggen. Niet alleen de bevolking en het toerisme hebben last van het steeds wisselende fenomeen, ook de historische gebouwen raken erdoor beschadigd. De schade van de vloed in november wordt geschat op minstens een miljard euro. Dat geld gaat onder meer naar het schoonmaken van ondergelopen gebouwen en het herstel van funderingen.



In november 2019 was het waterpeil in Venetië op sommige momenten 1,87 meter: stukken hoger dan de 80 tot 90 centimeter die als normaal gelden bij hoogwater. De waterstand was in 50 jaar niet zo hoog geweest. Alleen al de helft van de 120 kerken in de historische stad stroomde vol met zout water. Het fameuze San Marcoplein en de gelijknamige kathedraal werden voor de zesde keer in 1200 jaar overspoeld. De laatste vier keer waren in de afgelopen 20 jaar.