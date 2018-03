Hond mag nu ook mee naar de bios

Het is begonnen in San Francisco, maar inmiddels lijkt het een rage in de Verenigde Staten. Speciale voorstellingen voor honden zijn ook aangekondigd in Ierland en Groot-Brittannië. Vijftien Britse bioscopen vertonen dit weekend de film Isle of Dogs voor viervoeters.

Het lijkt een gok voor bioscopen. De blaffende clientèle zou de film kunnen verstoren. En wil je riskeren dat bezoekers van een volgende voorstelling in een hondendrol trappen? Niet doen dus, zou je zeggen.

Maar de eerste ervaringen van zogeheten BYOD-voorstellingen (de afkorting staat voor Bring Your Own Dog - Neem Je Eigen Hond Mee) zijn prima. ,,De honden gedragen zich vaak beter en laten minder rotzooi in de zaal achter dan menselijke klanten'', zegt Kathryn Smith in The Times. Ze is manager van Picturehouse Central, een bioscoop in hartje Londen.

De Londense bioscoop was al eerder begonnen met speciale voorstellingen voor hondenbezitters. Zo staan er drinkbakjes in het gangpad en wordt het geluid ietwat gedempt om de gevoelige oren van de honden een beetje te sparen. In verband met hondenharen is er een deken op de stoelen gelegd. En het werkt. Volgens Smith zijn de hondenvoorstellingen een groot succes en zelfs de rustigste van de week. ,,We hebben tot nu toe geen ongelukjes gehad. En na de voorstelling wordt de zaal grondig schoongemaakt.''

Tot nu toe zijn alle voorstellingen uitverkocht, waarbij nooit meer dan de helft van de beschikbare stoelen wordt verkocht om de honden een beetje ruimte te gunnen.

Isle of Dogs is een animatiefilm en speelt zich af in het Japan van de toekomst. Het draait om de zoektocht van het jongetje Atari (12) die zijn verdwenen hond gaat opsporen, nadat de regering heeft besloten alle honden uit de stad Megasaki City naar een vuilnisbelt te verbannen. Atari sluit vriendschap met een stel honden. De animatiebeesten spreken met de stemmen van beroemde Hollywoodacteurs en -actrices zoals Bill Murray, Harvey Keitel, Scarlett Johansson en Frances McDormand.