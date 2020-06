Hond wacht braaf in de rij voor de supermarkt namens zijn baasje

In Noordzee verongeluk­te piloot is pasgetrouw­de Amerikaan: ‘Ik blijf voor altijd van hem houden’

16 juni De man die gisterochtend om het leven kwam nadat zijn gevechtsvliegtuig voor de Engelse kust in de Noordzee stortte, is de recent afgestudeerde US Air Force-piloot Kenneth Allen. Zijn overlijden is bij de Amerikaanse luchtmacht keihard aangekomen. ,,We zijn diep bedroefd door het verlies van luitenant Allen en rouwen mee met zijn familie en zijn collega’s.’’