Honderden babylijkjes in Ierland opgegraven

In de graven liggen 796 stoffelijke overschotten. Het zijn baby’s, al dan niet te vroeg geboren, kinderen tot 2 à 3 jaar, maar ook volwassen vrouwen. De lijken zijn gevonden in ondergrondse kamers en opslagruimtes die zijn onderzocht bij het complex in Tuam. Dit ‘Mother and Baby Home’ in county Galway werd in de periode 1925-1961 gerund door ‘Bon Secours’-zusters.

Wetswijziging

Een beperkt aantal lijkjes is al opgegraven, maar om alle stoffelijk overschotten op te graven is een wetswijziging nodig. Die verwacht de regering in de eerste helft van 2019 door te voeren.



De onderzoekers gaan zich onder meer richten op de hoge sterftecijfers, medische proeven die op de kinderen zouden zijn uitgevoerd en de adoptie- en begrafenispraktijken in de tehuizen. Volgens schattingen verbleven in totaal circa 35.000 vrouwen in de tien tehuizen die door religieuze ordes in Ierland werden beheerd.