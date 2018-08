Honderden gewonden door amateurslagers Offerfeest Turkije

Onhandigheid, irritatie en ruzies leidden tot honderden gewonden door snijwonden en andere ongelukken, omdat ze geen slager willen inhuren maar hun dieren zelf willen slachten.



In de westelijke stad Bursa rukte een geit zich los op het moment dat haar keel zou worden doorgesneden. Het ontsnapte dier rende het huis in, de trappen op naar de derde verdieping, achterna gezeten door schreeuwende familieleden. Toen het angstige dier het raam uit sprong, kwam het bovenop Mehmet Karakas (50) neer. Zijn schedel scheurde op twee plaatsen. De geit werd uiteindelijk gevangen en geslacht.



Een ontsnapte koe in Istanboel viel, samen met haar eigenaar, 10 meter naar beneden op de betonnen bodem van een droogstaand kanaal. De man brak een been. De zwaargewonde koe werd ter plekke uit haar lijden verlost.



In Rize aan de Zwarte Zee-kust vluchtte een stier de theevelden in en wist diverse keren te ontsnappen. Toen het dier eindelijk in een stal was geduwd en een stuk plastic over zijn kop had gekregen voor het mes aan zijn keel werd gezet, rende hij zijn vrijheid weer tegemoet, achterna gezeten door van angst schreeuwende familieleden.