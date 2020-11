Honderden migranten met vals paspoort onderschept door Nederlandse Marechaussee

Britten verhogen dreigings­ni­veau na aanslag Wenen, Duitsers verhoogd waakzaam aan grens

3 november Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk wordt vanwege de aanslag in Wenen verhoogd van substantieel naar ernstig. Dat betekent dat een aanslag "zeer waarschijnlijk" is. In Duitsland geldt verhoogde waakzaamheid aan de grensovergangen met Oostenrijk en in de hoofdstad Berlijn.