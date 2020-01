Honderden miljoenen sprinkhanen vreten Kenia kaal

Het wordt nog erger

En het is nog lang niet voorbij. Als in maart de regens komen en daarmee ook nieuwe begroeiing, dan kunnen de zwermen liefst nog 500 keer groter worden. Pas in juni kan het drogere weer ze terugdringen, zegt David Phiri van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties. ,,Zelfs een kleine zwerm kan in één dag tijd het voedsel voor 35.000 mensen verorberen. Er moet onmiddellijk iets gebeuren.” Er is onder meer zo’n 70 miljoen dollar nodig om nog meer vliegtuigen met insecticide de lucht in te sturen. Het is de enige manier om de plaag effectief te bestrijden. Nu zijn er maar vier vliegtuigen in actie.



In Kenia is al meer dan 70.000 hectare verwoest. Eén enkele zwerm kan volgens lokale autoriteiten per vierkante kilometer landbouwgrond (dat zijn 250 voetbalvelden) 150 miljoen sprinkhanen tellen. Een uitzonderlijk grote zwerm in het noordoosten van Kenia was 60 kilometer lang en 40 kilometer breed. Gedragen door de wind kunnen de insecten soms wel 150 kilometer per dag afleggen. Het ziet er dan uit als een klein vliegtuigje dat in de lucht zweeft.



,,De plaatselijke bevolking is doodsbang”, zegt een overheidsfunctionaris. ,,Die sprinkhanen kunnen alles opeten, ook het veevoer. Ik heb er nog nooit zo veel gezien.” Hijzelf vreest vooral het moment waarop de sprinkhanen eitjes gaan leggen: dan komt er weer een nieuwe generatie.