Honderden op begrafenis El Paso-dode omdat man vreesde dat niemand zou komen

Antonio Basco en Margie Reckard waren 22 jaar samen, maar aan hun relatie kwam een abrupt einde. Margie was één van de 22 slachtoffers die begin deze maand het leven verloren bij de schietpartij in een Walmart in El Paso, in de Amerikaanse staat Texas.

Maggie was zaterdag 3 augustus zoals gewoonlijk naar de supermarkt gereden terwijl Basco thuis bleef om aan zijn auto te sleutelen. Net die dag viel de 21-jarige Patrick Crusiusin de supermarkt binnen en begon hij in het rond te schieten.



Uren na de aanslag ging Antonio alle ziekenhuizen in de buurt af, maar het duurde tot zondag voor hij door de autoriteiten werd ingelicht. Zijn vrouw had het niet overleefd. In de weken daarna bezocht hij dagelijks de plaats van de schietpartij en legde er bloemen neer. ,,Ik heb haar nodig en ik blijf maar smeken dat ze terugkomt, maar ik weet dat dat onmogelijk is”, vertelde hij aan CNN.

Geen familie

Volgens Basco was zijn vrouw het enige wat hij nog had. Zijn familie is er niet meer en ook zij had slechts enkele familieleden, die bovendien niet in de buurt van El Paso woonden. Daarom vreesde Basco dat de kerk zo goed als leeg zou zijn tijdens haar begrafenis. Hij deed uit wanhoop een oproep: iedereen die wilde, ook volstrekt vreemden, waren welkom tijdens de ceremonie.



Die oproep werd ook op Facebook gezet door het uitvaartcentrum die de begrafenis organiseerde. De begrafenisondernemer nam overigens ook alle kosten voor eigen rekening, nadat hij het verhaal van de man had gehoord.

Lange rij

Op de dag van de begrafenis kon Basco zijn ogen bijna niet geloven: er stonden mensen aan te schuiven om de kerk binnen te gaan. Zo’n zevenhonderd sympathisanten waren van over de hele VS afgereden naar El Paso om hem een hart onder de riem te steken. Basco had ruim twee uur nodig om mensen te begroeten en te omhelzen. Een ‘goed gevoel', zo omschreef hij later.

Optimistisch

Ook Dean, Margie’s zoon uit een ander huwelijk, was aanwezig op de begrafenis. Hij vertelde dat zijn moeder geen gemakkelijk leven had geleid, maar altijd optimistisch was gebleven. ,,Mijn moeder hield van iedereen, ongeacht kleur, religie, politiek of wat dan ook”, klonk het. Hij zei dat ze heel gelukkig was geweest sinds ze Basco had leren kennen.



Daarnaast werden zo’n negenhonderd bloemenkransen en boeketten opgestuurd van mensen die niet aanwezig konden zijn op de begrafenis. Sommige arrangement kwamen uit Dayton, waar op dezelfde dag een andere schietpartij plaatsvond, andere kwamen zelfs uit Japan en Nieuw-Zeeland. Ook werd er al meer dan 30.000 dollar (ongeveer 27.000 euro) gedoneerd in een crowdfundingcampagne om Basco een duwtje in de rug te geven. De man is gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson.



Antonio liet weten dat hij dankbaar is voor alle steun. ,,Als deze mensen er niet waren geweest, weet ik niet hoe ik het had volgehouden.”

