Hongarije en Polen nemen EU-top in de tang over migratie

UPDATEDe EU-leiders zijn het na urenlang overleg nog niet eens geworden over asielmigratie. Ruim na middernacht is besloten de gesprekken ,,helemaal te bevriezen en er een nachtje over te slapen”, zei premier Mark Rutte na afloop van de eerste dag van de EU-top in Brussel. Hongarije en Polen liggen dwars.

Beide landen blokkeren vooralsnog conclusies op de EU-top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel over het migratiebeleid in de Europese Unie. De premiers van de twee ex-Oostbloklanden vinden de onlangs overeengekomen afspraken over onder meer het opvangen van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa en het overnemen van asielzoekers onacceptabel.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki wijst de afspraken helemaal af. Hij wil geen asielzoekers opnemen en wil nieuwe afspraken over het afsluiten van de Poolse grenzen met hekken die door Brussel zouden moeten worden gefinancierd. Warschau wil in de conclusies opgenomen hebben dat de EU-landen het recht hebben hun eigen migratiebeleid te voeren en zelf te bepalen wie zij op hun grondgebied opnemen.

Hongarije en Polen zijn volgens premier Mark Rutte boos omdat die afspraken in juni zijn doorgedrukt, terwijl beide landen daar tegen waren. Het gaat om de opvang van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa en een eerlijke verdeling van asielzoekers over de lidstaten. Steun voor het migratiepact had geen unanimiteit nodig, maar een gewone meerderheid.

Als de EU-leiders er vrijdag niet uitkomen, is er praktisch gezien niets aan de hand, benadrukte Rutte. De begin deze maand gemaakte afspraken over intern Europees asielbeleid blijven overeind.

Afdwingen

Rutte is niet bang dat Hongarije en Polen de afspraken straks gaan saboteren. Als ze zich toch niet aan de afspraken houden, heeft de Europese Commissie ,,middelen om naleving ervan af te dwingen”, zei de premier. En bij volgende beslissingen over het asielbeleid kunnen de twee dwarsliggers opnieuw worden overstemd.

De discussie op de eerste dag van de top ging niet over de opvang en verdeling van migranten die al in Europa zijn, maar over het voorkomen van de komst van nieuwe asielzoekers. ,,Dat willen we veel meer reguleren. Ook willen we die gevaarlijke overtochten voorkomen.” Dat vinden Polen en Hongarije eigenlijk ook, maar ze dwarsbomen dat nu toch om ,,een signaal af te geven”.

De premier snapt de irritatie van de beide landen. ,,Dat mag en daar geven ze nu op deze manier uiting aan.”

Hoewel de opstelling van beide landen volgens Rutte geen enkele gevolgen heeft voor het migratiepact, ,,is het natuurlijk beter om te kijken of je tot consensus kunt komen over de externe dimensie.” Daarbij doelt Rutte onder meer op de afspraken die met landen buiten Europa worden gemaakt om de migratiestroom te beteugelen.